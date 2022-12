Meteo domani 27 dicembre: giornata ancora all’insegna di nubi basse e stabilità prevalente

Situazione sinottica europea

Promontorio anticiclonico in lieve flessione, permette il transito di deboli correnti umide alle latitudini centro europee. Flusso perturbato che scorre solo alle latitudini più elevate a causa di un vortice polare in fase di ricompattamento. Profonda circolazione depressionaria tra Islanda e Isole Britanniche con un minimo al suolo intorno a 970 hPa. Saccatura depressionaria in fase di cut-off in Atlantico per una espansione dell’anticiclone delle Azzorre.

Al Nord: Tempo stabile ma con molte nubi basse anche compatte su coste e Pianure; nuvolosità alternata a schiarite sui rilievi Alpini, senza fenomeni associati. Nessuna variazione nel corso delle ore notturne. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Nubi basse al mattino su tutti i settori; al pomeriggio nuvolosità a tratti irregolare su Toscana, Umbria e Abruzzo. Qualche pioviggine sulle coste dell’alta Toscana. In serata non sono attese variazioni di rilievo. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino ampi spazi di sereno su tutti i settori; da segnalare solo qualche addensamento tra Campania e Calabria. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

