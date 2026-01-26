Meteo domani 27 gennaio: tempo più stabile in Italia ma entro sera peggioramento in arrivo a partire da ovest

Situazione sinottica europea Vasta e profonda are depressionaria tra Atlantico ed Europa occidentale con diversi minimi di bassa pressione, uno profondo fino a 955 hPa sull’Irlanda. Saccatura depressionaria con aria più fredda e blando minimo di pressione intorno a 1005 hPa che si muove sui Balcani. Tra Groenlandia e artico troviamo invece un campo di alta pressione con valori fino a 1040 hPa.

Previsioni meteo per domani, 27 gennaio

Al Nord: Al mattino nuvolosità in transito su tutte le regioni, anche compatta, ma con tempo asciutto, salvo locali piogge sulla Liguria. Al pomeriggio ancora fenomeni sulla Liguria, asciutto altrove con cieli nuvolosi. In serata e nella notte tempo in peggioramento a partire dal Nord-Ovest con precipitazioni diffuse e localmente intense, neve in calo fino a 100-300 metri. Temperature minime e massime in generale diminuzione. Venti moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento ma ancora con tempo asciutto ovunque. In serata e nella notte tempo in peggioramento con piogge e acquazzoni anche intensi a partire da Toscana, Umbria e Lazio. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto ovunque con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione con nuvolosità in aumento ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nella notte tempo in peggioramento con fenomeni su Campania e Sardegna, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

