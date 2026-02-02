Meteo Roma – Avvio di settimana stabile, ma da domani tornano piogge e temporali, localmente anche intensi

Situazione meteo a scala nazionale

Buon inizio settimana cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede un piccolo promontorio anticiclonico sul Mediterraneo che garantisce ancora tempo stabile in Italia con anche cieli soleggiati specie al Centro-Sud, ma una perturbazione atlantica che si avvicina da ovest pronta a portare un nuovo peggioramento nei prossimi giorni. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Avvio di settimana stabile sul Lazio. Giornata di lunedì che farà registrare condizioni meteo ancora diffusamente stabili con ampie schiarite tra mattino e pomeriggio. Nubi in progressivo aumento dalla sera, ma senza fenomeni associati. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in lieve calo su Roma e comprese tra i +2/+4°C di minima ed i +13/+14°C di massima.

Meteo Roma martedì 3 febbraio

La giornata di domani vedrà un peggioramento delle condizioni meteo sul Lazio. Mattinata di martedì con cieli nuvolosi su tutta la regione, qualche pioggia sul Lazio settentrionale e più asciutto altrove. Nel corso del pomeriggio tempo in peggioramento con piogge ed acquazzoni sparsi, localmente anche a carattere temporalesco specie sulle coste. In serata ancora piogge sparse e maltempo in intensificazione nella notte con precipitazioni diffuse ed anche intense. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature in aumento su Roma specie nei valori minimi e comprese tra i +10/+11°C di minima ed i +14/+15°C di massima.

Settimana dinamica con serie di impulsi instabili

Maltempo in arrivo domani che proseguirà anche nella giornata di mercoledì con piogge e temporali da sparsi a diffusi e con quota neve in graduale calo con fiocchi in Appennino fin verso i 1200-1300 metri dalla serata di mercoledì. Anche il resto della settimana sarà dinamico, con nuovo impulso instabile atteso tra giovedì e venerdì ed un altro nel weekend, ma ancora presto per entrare nei dettagli.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma stabile con tempo asciutto nella giornata odierna, da domani atteso un nuovo intenso peggioramento. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!