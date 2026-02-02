Meteo domani 3 febbraio: peggioramento sull’Italia con nuvole e piogge su molte regioni, anche neve a bassa quota

Situazione sinottica europea Vasta saccatura depressionaria che si muove tra Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale portando un progressivo peggioramento del tempo anche sull’Italia. Campo di alta pressione alle latitudini più elevate con valori al suolo fino a 1030 hPa sulla Scandinavia. Flusso atlantico ancora in grande spolvero con diversi minimi al suolo profondi fino a 970 hPa.

Previsioni meteo per domani, 3 febbraio

Al Nord: Al mattino maltempo diffuso con piogge e acquazzoni su tutte le regioni. Neve fino a 100-300 metri specie sul basso Piemonte. Al pomeriggio ancora fenomeni sui settori di Nord-Est, più asciutto altrove ma con molte nuvole. In serata e nella notte condizioni di tempo asciutto ma con molte nuvole anche basse e compatte. Temperature minime in aumento e massime in generale calo. Venti deboli dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 3 febbraio

Al Centro: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni con piogge e temporali sparsi sulla Toscana, più asciutto altrove. Al pomeriggio fenomeni che si spostano anche sulla altre regioni, variabilità asciutta sulla Toscana. In serata e nella notte tempo in nuovo peggioramento con precipitazioni a partire dai settori tirrenici. Neve oltre i 1600-1700 metri. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 3 febbraio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino condizioni di tempo asciutto su tutte le regioni con nuvolosità e schiarite, deboli piogge sulla Sardegna. Al pomeriggio poche variazioni con nuvolosità in transito ma senza fenomeni di rilievo. In serata e nella notte peggiora sulla Sardegna con piogge e acquazzoni sparsi, fenomeni in arrivo anche sulla Campania, più asciutto altrove. Temperature minime e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari molto mossi o agitati.

