Meteo domani 27 luglio: tempo che torna stabile all’inizio dell’ultima settimana di luglio in Italia, solo isolati fenomeni

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità irregolare in transito con locali acquazzoni possibili su Campania e Basilicata, più asciutto altrove. Al pomeriggio condizioni di tempo per lo più asciutto ovunque con nubi sparse e spazi di sereno. In serata e in nottata tornano condizioni di tempo stabile salvo locali piogge sulla Sicilia. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.