Meteo domani 27 luglio: tempo che torna stabile all’inizio dell’ultima settimana di luglio in Italia, solo isolati fenomeni

Situazione sinottica europea
Campo di alta pressione che si espande verso l’Europa occidentale e il Mediterraneo centrale con massimi al suolo fino a 1020 hPa sulla Francia. Questo porta un generale miglioramento delle condizioni meteo sull’Italia. Vasta struttura depressionaria con aria più fredda che si muove invece tra Islanda e Scandinavia con un minimo di pressione al suolo intorno a 990 hPa nei pressi della Norvegia.
Previsioni meteo per domani, 27 luglio
Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Al pomeriggio non ci attendiamo variazioni di rilievo con cieli per lo più sereni ovunque e qualche addensamento in sviluppo sui rilievi. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli per lo più sereni. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.
Previsioni meteo per domani, 27 luglio
Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o al più poco nuvolosi, isolati acquazzoni sull’Appennino centrale. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque con ampie schiarite. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.
Previsioni meteo per domani, 27 luglio
Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità irregolare in transito con locali acquazzoni possibili su Campania e Basilicata, più asciutto altrove. Al pomeriggio condizioni di tempo per lo più asciutto ovunque con nubi sparse e spazi di sereno. In serata e in nottata tornano condizioni di tempo stabile salvo locali piogge sulla Sicilia. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.
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Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.