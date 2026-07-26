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Meteo domani 27 luglio: tempo che torna stabile all’inizio dell’ultima settimana di luglio in Italia, solo isolati fenomeni

di Francesco Cibelli

Previsioni meteo in Italia per domani 27 luglio 2026: alta pressione che rimonta verso il Mediterraneo portando un netto miglioramento del tempo, solo locali fenomeni su alcune regioni

Meteo domani 27 luglio: tempo che torna stabile all’inizio dell’ultima settimana di luglio in Italia, solo isolati fenomeni
Previsioni meteo in Italia per domani 27 luglio 2026

Situazione sinottica europea

Campo di alta pressione che si espande verso l’Europa occidentale e il Mediterraneo centrale con massimi al suolo fino a 1020 hPa sulla Francia. Questo porta un generale miglioramento delle condizioni meteo sull’Italia. Vasta struttura depressionaria con aria più fredda che si muove invece tra Islanda e Scandinavia con un minimo di pressione al suolo intorno a 990 hPa nei pressi della Norvegia.

Previsioni meteo per domani, 27 luglio

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Al pomeriggio non ci attendiamo variazioni di rilievo con cieli per lo più sereni ovunque e qualche addensamento in sviluppo sui rilievi. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli per lo più sereni. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 27 luglio

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o al più poco nuvolosi, isolati acquazzoni sull’Appennino centrale. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque con ampie schiarite. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 27 luglio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità irregolare in transito con locali acquazzoni possibili su Campania e Basilicata, più asciutto altrove. Al pomeriggio condizioni di tempo per lo più asciutto ovunque con nubi sparse e spazi di sereno. In serata e in nottata tornano condizioni di tempo stabile salvo locali piogge sulla Sicilia. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

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Francesco Cibelli

Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.

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