Meteo Italia – Passaggio perturbato con piogge, temporali e calo termico

Situazione sinottica
Situazione sinottica caratterizzata da un anticiclone delle Azzorre ben saldo sull’Oceano Atlantico con massimi pressori pari a 1030 hPa, mentre una saccatura si distende tra Europa centrale e Mediterraneo settentrionale con minimo barico di 1010 hPa posizionato sull’alto Tirreno. In tal modo la pressione è in calo anche sull’Italia con conseguente peggioramento del tempo.
Oggi peggiora anche al centro e parte del sud
Weekend che proseguirà con meteo in peggioramento per il passaggio di un’ansa depressionaria. Mattinata attesa instabile al Nordest, Piemonte nord-orientale, Umbria, Toscana e Lazio con acquazzoni e temporali sparsi, alternati a schiarite. Asciutto al sud ed Isole Maggiori con ampie schiarite sui settori ionici. Nel corso del pomeriggio tempo incerto specie su Alpi, Prealpi, Triveneto, Campania, basso Lazio e settori interni del centro con acquazzoni e temporali irregolari. Nel complesso asciutto sul resto del Paese, ma con spiccata variabilità. Generale miglioramento notturno, fatta eccezione per Toscana e Cilento dove permarranno condizioni meteo instabili.
Avvio di settimana con residui fenomeni al sud
Il meridione continuerà a fare i conti con il maltempo ad inizio settimana a causa di una circolazione depressionaria in attivazione sul Mediterraneo meridionale, mentre sul resto del Paese le condizioni meteo torneranno a migliorare, sintomo della rapida rimonta dell’alta pressione, responsabile di una nuova ondata di caldo dalla seconda parte della settimana.
Atteso deciso calo termico al centro-nord
Aria meno calda affluirà sull’Italia, favorendo una momentanea tregua dal caldo intenso. Domenica atteso un deciso calo al nord con valori massimi non oltre i +26/+28°C, al centro tra i +30/+32°C, mentre al sud si registrerà un momentaneo aumento con valori sino a +35/+37°C sui settori ionici, Puglia e Sicilia.
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Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.