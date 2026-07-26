Meteo Italia – Passaggio perturbato con piogge, temporali e calo termico

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da un anticiclone delle Azzorre ben saldo sull’Oceano Atlantico con massimi pressori pari a 1030 hPa, mentre una saccatura si distende tra Europa centrale e Mediterraneo settentrionale con minimo barico di 1010 hPa posizionato sull’alto Tirreno. In tal modo la pressione è in calo anche sull’Italia con conseguente peggioramento del tempo.

Oggi peggiora anche al centro e parte del sud

Weekend che proseguirà con meteo in peggioramento per il passaggio di un’ansa depressionaria. Mattinata attesa instabile al Nordest, Piemonte nord-orientale, Umbria, Toscana e Lazio con acquazzoni e temporali sparsi, alternati a schiarite. Asciutto al sud ed Isole Maggiori con ampie schiarite sui settori ionici. Nel corso del pomeriggio tempo incerto specie su Alpi, Prealpi, Triveneto, Campania, basso Lazio e settori interni del centro con acquazzoni e temporali irregolari. Nel complesso asciutto sul resto del Paese, ma con spiccata variabilità. Generale miglioramento notturno, fatta eccezione per Toscana e Cilento dove permarranno condizioni meteo instabili.

Avvio di settimana con residui fenomeni al sud

Il meridione continuerà a fare i conti con il maltempo ad inizio settimana a causa di una circolazione depressionaria in attivazione sul Mediterraneo meridionale, mentre sul resto del Paese le condizioni meteo torneranno a migliorare, sintomo della rapida rimonta dell’alta pressione, responsabile di una nuova ondata di caldo dalla seconda parte della settimana.

Atteso deciso calo termico al centro-nord

Aria meno calda affluirà sull’Italia, favorendo una momentanea tregua dal caldo intenso. Domenica atteso un deciso calo al nord con valori massimi non oltre i +26/+28°C, al centro tra i +30/+32°C, mentre al sud si registrerà un momentaneo aumento con valori sino a +35/+37°C sui settori ionici, Puglia e Sicilia.

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