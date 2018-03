Meteo domani 27 Marzo 2018: tempo ancora instabile al sud con rovesci pomeridiani, sole prevalente altrove

Al Centro: Al mattino cieli prevalentemente sereni o al più poco nuvolosi su tutti i settori con qualche nube in più solo sull’Adriatico. Al pomeriggio locale instabilità sui settori interni di Toscana e Lazio con locali piogge sparse, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Temperature minime stazionarie o in aumento. Venti deboli dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari generalmente poco mossi o mossi.