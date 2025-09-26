Meteo domani 27 settembre: inizio del weekend con instabilità, ancora piogge e temporali sparsi

Situazione sinottica europea Piccola goccia fredda presente sulle Alpi e che si muove verso il Mediterraneo portando condizioni di tempo instabile su diverse zone d’Italia. Campo di alta pressione presente sulla Scandinavia con massimi al suolo fino a 1030 hPa, altro campo di alta pressione con valori intorno a 1025 hPa è posizionato sulle Isole Azzorre. Nei pressi della Penisola Iberica si muove invece un profondo vortice depressionario con valori al suolo fino a 995 hPa.

Al Nord: Al mattino tempo instabile con piogge sparse e neve sulle Alpi oltre i 1900-2000 metri, più asciutto sui settori occidentali del settentrione. Al pomeriggio ancora acquazzoni e temporali sparsi, asciutto tra Liguria e Piemonte meridionale. In serata e nottata residue precipitazioni su Triveneto e Romagna, asciutto altrove con schiarite che avanzano da ovest. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con sole prevalente, isolati piovaschi sulle coste adriatiche. Al pomeriggio instabilità in aumento, specie tra Marche e Abruzzo con acquazzoni e temporali sparsi e locali fenomeni anche tra Toscana e Umbria, asciutto sul Lazio e sulle coste toscane con cieli soleggiati. In serata e nottata residui fenomeni sui settori adriatici e sull’Umbria, stabile altrove con ampie schiarite. Temperature minime stabili o in diminuzione e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge e temporali sparsi tra Sicilia e Calabria e locali fenomeni su Puglia meridionale Sardegna orientale, stabile altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte piogge in arrivo sui settori adriatici e residui fenomeni tra Sicilia e Campania, sereno o poco nuvolosi sulle altre regioni. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

