Meteo Roma – Molte nubi ma tempo ancora asciutto, piogge e temporali i prossimi giorni, poi migliora per Natale

Situazione meteo a scala nazionale

Buon inizio di settimana cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede una vasta saccatura atlantica in affondo sul Mediterraneo centro-occidentale con approfondimento di un minimo al suolo e con isolamento di una circolazione depressionaria nei prossimi giorni. Condizioni meteo dunque in peggioramento sull’Italia, con piogge e temporali in arrivo soprattutto nella giornata di domani. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi, lunedì 22 dicembre

Al mattino attesa nuvolosità irregolare in transito su tutto il Lazio con tempo prevalentemente asciutto, ma con la possibilità comunque di locali piovaschi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte possibili acquazzoni e temporali in arrivo sulle coste, ancora per lo più asciutto altrove. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +7/+9°C della notte ed i +15/+16°C del pomeriggio.

Meteo Roma domani

Giornata di martedì 23 dicembre con peggioramento più organizzato sul Lazio. Al mattino ancora nuvolosità irregolare in transito su tutta la regione con possibili piogge isolate. Fenomeni più probabili ed intensi sulle coste. Peggiora nel pomeriggio con piogge ed acquazzoni sparsi su tutti i settori e con locali temporali. Maltempo che insisterà anche nella serata e piogge attese anche nella notte ma più localizzate e più probabili su settori costieri e sub-costieri. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature in rialzo nei valori minimi su Roma e comprese tra i +11/+12°C della notte ed i +14/+15°C del pomeriggio.

Tendenza meteo sul Lazio

Per la giornata della Vigilia di Natale possibili ancora dei residui acquazzoni o temporali sul Lazio ma con fenomeni in graduale esaurimento entro la serata. Tempo che andrà infatti verso un miglioramento per Natale, con condizioni meteo più asciutte ed anche ampie schiarite. Tempo che dovrebbe risultare stabile anche nei giorni a seguire e con cieli soleggiati, ma con temperature che dovrebbero vedere un progressivo calo a causa di correnti più fredde da est.

