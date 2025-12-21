Meteo Napoli – Peggioramento progressivo in arrivo con possibili temporali anche intensi: le previsioni

Maltempo in azione su parte d’Italia

Piogge e occasionali temporali continuano ad accendersi sui settori più occidentali dello stivale, tra cui troviamo le Isole Maggiori, parte della Calabria jonica e del nordovest. Napoli viene pertanto, al momento, risparmiata dall’instabilità, dove anzi l’assenza di precipitazioni è stata per lunghi tratti della giornata odierna accompagnata dall’assenza di disturbi nuvolosi. Infine, le temperature nostro Paese nel complesso, subiscono mediamente una lieve diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Previsioni meteo Napoli oggi

Condizioni meteo di stabilità e relativo bel tempo hanno caratterizzato per lunghi tratti la giornata odierna a Napoli, con nuvolosità comunque in progressivo aumento che ha portato i cieli partenopei a risultare piuttosto nuvolosi nella serata corrente. Nonostante sembra possano continuare a rimanere tali, il tempo si confermerà relativamente stabile e asciutto, come su gran parte dello stivale. Le temperature, in questo contesto, risultano quest’oggi comprese tra i +12°C di minima e una massima prossima ai +19°C.

Maltempo insistente in alcune zone del Paese per domani

Nella giornata di domani lunedì 22 dicembre le condizioni meteo tenderanno a migliorare al sud con instabilità residuale sulle aree joniche di Sicilia e Calabria, con maltempo che si attiverà ancora al nordovest e Sardegna. Questo si tradurrà in cieli spesso nuvolosi a Napoli, ma con assenza reiterata di fenomeni rilevanti. Le temperature, in questo contesto, risulteranno pressappoco stazionarie sulla città, con al più un lieve aumento atteso nei valori minimi.

Maltempo anche intenso in arrivo per martedì

Un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo riguarderà la nostra Penisola nella giornata di martedì 23 dicembre e quindi anche Napoli, dove in effetti faranno ingresso i primi rovesci e possibili temporali, a tratti anche possibilmente intensi, specialmente a partire dal pomeriggio, ma con fenomeni in attivazione verosimilmente già dalla notte. Le precipitazioni risulteranno intermittenti, con temperature che, anche in questo caso, non subiranno variazioni rilevanti, risultando al più in lieve diminuzione nei valori massimi.

