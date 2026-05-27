Meteo domani 28 maggio: tanto sole e clima caldo in Italia, ma con temporali pomeridiani anche intensi

Situazione sinottica europea Vasto campo di alta pressione disteso tra Europa centro-occidentale e Mediterraneo centro-occidentale con massimi al suolo fino a 1025 hPa sul Mare del Nord, ma con geopotenziali in lieve cedimento permettendo infiltrazioni fresche in quota sul Mediterraneo e conseguente aumento dell’instabilità pomeridiana in Italia. Circolazione depressionaria colma di aria fredda che si muove tra Scandinavia e Russia interessando anche i settori orientali del continente. Profonda circolazione depressionaria anche in Atlantico con minimo al suolo di circa 985 hPa e che lambisce le Isole Azzorre.

Previsioni meteo per domani, 28 maggio

Al Nord: Al mattino stabilità diffusa con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio instabilità su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale; velature su coste e pianure. Tra la serata e la notte tempo in deciso miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 28 maggio

Al Centro: Tempo stabile al mattino su tutti i settori con sole prevalente. Al pomeriggio acquazzoni in sviluppo nelle zone interne, specie in Appennino, possibili sconfinamenti sulle pianure del Lazio. In serata e in nottata tempo asciutto con ampie schiarite ovunque. Temperature minime stabili o in calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 28 maggio

Al Sud e sulle Isole: Condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni del Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio qualche piovasco in sviluppo tra Campania, Basilicata e Calabria, tempo invariato altrove. Dalla serata torna il tempo asciutto ovunque con ampie schiarite su tutti i settori. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

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