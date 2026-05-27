Meteo domani 28 maggio: tanto sole e clima caldo in Italia, ma con temporali pomeridiani anche intensi

Situazione sinottica europea
Vasto campo di alta pressione disteso tra Europa centro-occidentale e Mediterraneo centro-occidentale con massimi al suolo fino a 1025 hPa sul Mare del Nord, ma con geopotenziali in lieve cedimento permettendo infiltrazioni fresche in quota sul Mediterraneo e conseguente aumento dell’instabilità pomeridiana in Italia. Circolazione depressionaria colma di aria fredda che si muove tra Scandinavia e Russia interessando anche i settori orientali del continente. Profonda circolazione depressionaria anche in Atlantico con minimo al suolo di circa 985 hPa e che lambisce le Isole Azzorre.
Previsioni meteo per domani, 28 maggio
Al Nord: Al mattino stabilità diffusa con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio instabilità su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale; velature su coste e pianure. Tra la serata e la notte tempo in deciso miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 28 maggio
Al Centro: Tempo stabile al mattino su tutti i settori con sole prevalente. Al pomeriggio acquazzoni in sviluppo nelle zone interne, specie in Appennino, possibili sconfinamenti sulle pianure del Lazio. In serata e in nottata tempo asciutto con ampie schiarite ovunque. Temperature minime stabili o in calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 28 maggio
Al Sud e sulle Isole: Condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni del Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio qualche piovasco in sviluppo tra Campania, Basilicata e Calabria, tempo invariato altrove. Dalla serata torna il tempo asciutto ovunque con ampie schiarite su tutti i settori. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.
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Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.