Meteo domani 29 giugno: ancora caldo intenso ma anche temporali sparsi in Italia, ecco i dettagli

Situazione sinottica europea
Campo di alta pressione che si estende tra basso Atlantico, Mediterraneo ed Europa orientale con massimi al suolo intorno a 1030 hPa. Circolazione depressionaria tra Groenlandia e Scandinavia, con minimo intorno a 995 hPa e correnti più fresche e umide che raggiungono le Isole Britanniche e lambiscono l’Europa occidentale. Clima molto caldo in Italia ma con qualche temporale.
Previsioni meteo per domani, 29 giugno
Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali in sviluppo su Alpi e Appennino, locali sconfinamenti verso le pianure di Nord-Ovest, più asciutto altrove. In serata e in nottata residui fenomeni su Alpi, Piemonte e Lombardia ma in graduale esaurimento. Temperature minime e massime in generale diminuzione. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 29 giugno
Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali in sviluppo sull’Appennino e in sconfinamento verso i settori tirrenici, più asciutto altrove. In serata e in nottata tornano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 29 giugno
Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio possibile qualche temporale nelle zone interne tra Campania, Basilicata e Calabria, stabile altrove con cieli soleggiati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime senza variazioni di rilievo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.
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Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.