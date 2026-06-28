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Meteo domani 29 giugno: ancora caldo intenso ma anche temporali sparsi in Italia, ecco i dettagli

di Francesco Cibelli

Previsioni meteo in Italia per domani 29 giugno 2026: condizioni di tempo stabile e caldo sulla nostra Penisola ma attenzione comunque ai temporali di stampo pomeridiano

Meteo domani 29 giugno: ancora caldo intenso ma anche temporali sparsi in Italia, ecco i dettagli
Previsioni meteo in Italia per domani 29 giugno 2026

Situazione sinottica europea

Campo di alta pressione che si estende tra basso Atlantico, Mediterraneo ed Europa orientale con massimi al suolo intorno a 1030 hPa. Circolazione depressionaria tra Groenlandia e Scandinavia, con minimo intorno a 995 hPa e correnti più fresche e umide che raggiungono le Isole Britanniche e lambiscono l’Europa occidentale. Clima molto caldo in Italia ma con qualche temporale.

Previsioni meteo per domani, 29 giugno

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali in sviluppo su Alpi e Appennino, locali sconfinamenti verso le pianure di Nord-Ovest, più asciutto altrove. In serata e in nottata residui fenomeni su Alpi, Piemonte e Lombardia ma in graduale esaurimento. Temperature minime e massime in generale diminuzione. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 29 giugno

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali in sviluppo sull’Appennino e in sconfinamento verso i settori tirrenici, più asciutto altrove. In serata e in nottata tornano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 29 giugno

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio possibile qualche temporale nelle zone interne tra Campania, Basilicata e Calabria, stabile altrove con cieli soleggiati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime senza variazioni di rilievo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

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Francesco Cibelli

Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.

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