Meteo Milano – Settimana estiva con stabilità e caldo in nuovo aumento

Situazione meteo a scala nazionale

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla presenza di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, alimentato da masse d’aria molto caldo in risalita dal nord Africa. Atteso tempo diffusamente stabile con caldo in nuovo aumento, salvo qualche disturbo sulle Alpi. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano oggi

Giornata di domenica 5 luglio caratterizzata da una mattinata stabile su tutta la Lombardia, con cieli sereni o poco nuvolosi sulla città di Milano. Situazione meteorologica che nel corso del pomeriggio vedrà la formazione di locali quanto brevi acquazzoni e temporali sui settori alpini e prealpini, asciutto su Milano. Stellato nottetempo. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature in aumento e comprese tra +23/+24°C di minima ed i +34/+35°C di massima.

Meteo Milano domani, lunedì 6 luglio

Avvio di settimana caratterizzato da una mattinata con cieli sereni su tutta la Lombardia, salvo il passaggio di occasionali quanto sottili velature. Situazione meteorologica che si manterrà sostanzialmente invariata anche nel corso del pomeriggio ed ore serali, quando su Milano sono attese ampie schiarite; occasionali addensamenti con brevi acquazzoni e temporali saranno possibili a ridosso delle Prealpi. Stellato nottetempo. Temperature con lievi variazioni e comprese tra +23/+24°C di minima ed i +34/+35°C di massima.

Estate no stop, ma torna qualche temporale sulle Alpi

Italia interessata dall’alta pressione, ma non mancheranno infiltrazioni in quota. Situazione meteo invariata sino a metà settimana con caldo in aumento su Milano, ma con qualche possibile disturbo sui settori alpini da metà pomeriggio per lo sviluppo di acquazzoni e temporali. Nel complesso la settimana si manterrà stabile su Milano con temperature massime mediamente attorno ai +35°C.

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