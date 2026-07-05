Meteo domani 6 luglio: condizioni di tempo stabile in Italia salvo locali temporali su queste regioni

Situazione sinottica europea Campo di alta pressione di matrice azzorriana che si estende tra Atlantico ed Europa occidentale con massimi al suolo fino a 1020 hPa tra Francia e Isole Britanniche. Caldo in progressivo aumento sui settori occidentali del continente. Mediterraneo centrale sul bordo dell’alta pressione con tempo stabile salvo qualche temporale pomeridiano. Saccatura depressionaria colma di aria fredda che si muove tra Scandinavia ed Europa orientale con un largo minimo al suolo intorno a 995 hPa.

Previsioni meteo per domani, 6 luglio

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi con acquazzoni e temporali sparsi, specie settori orientali, più asciutto altrove. In serata e in nottata residui fenomeni sul Trivento ma in esaurimento, più asciutto altrove con ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 6 luglio

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali in sviluppo sull’Appennino e in sconfinamento verso i settori tirrenici, più asciutto altrove. In serata e in nottata tornano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 6 luglio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio possibile qualche temporale nelle zone interne tra Campania, Basilicata e Calabria, stabile altrove con cieli soleggiati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

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