Meteo domani 29 Marzo 2018: ancora bel tempo e sole prevalente sulle regioni meridionali, nubi sparse e più compatte al nord Italia con deboli precipitazioni. Clima mite.

Meteo domani 29 Marzo 2018: nubi in aumento sulle regioni settentrionali e deboli piogge associate, più asciutto altrove – 28 Marzo 2018 – Vasto e profondo vortice depressionario sul medio Atlantico con valori di pressione al suolo fino a 980 hPa poco a Sud dell’Islanda. Anticiclone delle Azzorre in corrispondenza delle omonime Isole con valori di pressione al suolo fino a 1035 hPa con un piccolo promontorio in allungamento sul Mediterraneo centro-occidentale dove porta tempo più stabile anche sulla nostra Penisola. Una saccatura depressionaria pilotata da un vortice di bassa pressione sulla Scandinavia porta maltempo ancora sulla Penisola Balcanica e sul Mediterraneo orientale.