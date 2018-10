Meteo domani 29 ottobre 2018: forte maltempo in tutta l’ Italia, specie al centro-nord

Al Nord: Al mattino tempo fortemente instabile su tutte le regioni con le piogge più intense attese lungo l’arco alpino e in Liguria. Situazione invariata al pomeriggio con esteso fronte in transito da ovest verso est, piogge a carattere di nubifragio su Liguria e Alpi lombarde. In serata primo miglioramento a partire da Nord Ovest con fenomeni via via più deboli su Liguria occidentale e basso Piemonte. Neve sui rilievi oltre i 1800 metri. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari molto mossi o localmente agitati.