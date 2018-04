Meteo domani 3 Aprile 2018: nubi in aumento al Nord Ovest con primi fenomeni e locali temporali, più stabile altrove

Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori con piogge sparse al Nord-Ovest, più asciutto al Nord-Est. Al pomeriggio precipitazioni in estensione a tutti i settori localmente anche intense su Piemonte e Liguria, più asciutto solo sulla Romagna. In serata cieli nuvolosi con piogge e temporali diffusi su tutti i settori, localmente più intensi sulla Liguria. Neve sulle Alpi fino a 1300-1700 metri. Temperature minime in aumento e massime stabili o in lieve calo. Venti moderati o forti dai quadranti sud-orientali. Mari generalmente mossi o molto mossi.