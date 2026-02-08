Meteo Napoli – Fase nuvolosa e uggiosa in città, con rovesci frequenti e calo termico: ecco le previsioni

Piogge e rovesci tornano in azione in Italia

La giornata odierna ha visto per qualche ora un brevissimo miglioramento delle condizioni meteo, grazie all’allontanamento del passaggio perturbato che ieri ha coinvolto diversi settori del Paese. Tuttavia, già da questa mattina, un nuovo vortice depressionario, l’ennesimo, ha riportato piogge e rovesci in particolare sulla Sardegna e sul versante tirrenico, Napoli compresa come vedremo. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Previsioni meteo Napoli oggi

La prima parte della giornata odierna è risultata tendenzialmente perturbata a Napoli, con rovesci intermittenti tra notte e mattino che hanno scaturito al suolo un accumulo provvisorio di circa 2 millimetri. Qualche ulteriore rovescio potrebbe raggiungere la città partenopea in serata, dopo una breve pausa dal maltempo in atto questo pomeriggio e coerentemente con un peggioramento atteso anche altrove. Le temperature, in questo contesto, risultano quest’oggi comprese tra i +11°C di minima e i +15°C di massima circa.

Piogge possibili anche nella prossima notte, poi relativo miglioramento

Piogge e rovesci intermittenti potranno continuare ad interessare Napoli anche nel corso della prossima notte, prima di un relativo miglioramento in vista sul capoluogo campano dove, i cieli, rimarranno comunque in prevalenza nuvolosi fino al termine della giornata di domani lunedì 9 febbraio e nonostante il maltempo continuerà invece ad avvolgere settori non così distanti dalla città. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni, risultando al più in lieve diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Nuovi piovaschi in arrivo per martedì

Graduali e parziali schiarite avanzeranno nella prima metà di martedì 10 febbraio, con cieli che al mattino si presenteranno poco o parzialmente nuvolosi a Napoli. Tuttavia, un nuovo peggioramento raggiungerà l’Italia a partire dal pomeriggio e potrà tradursi nell’arrivo di piovaschi intermittenti fino a sera anche sulla città partenopea. Le temperature, in questo caso, sono attese in ulteriore diminuzione nei valori minimi, al netto della stazionarietà di quelli massimi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.