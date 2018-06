Meteo domani 3 giugno 2018, instabile sui settori alpini. Più asciutto e caldo altrove

Al Nord: Al mattino ampi spazi di sereno alternati a qualche nube in transito specie sui settori centro occidentali. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi con acquazzoni e temporali, più stabile sugli altri settori con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata residue piogge sull’arco alpino e localmente sulle Prealpi, nuvolosità in aumento su pianure e coste ma senza fenomeni. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati generalmente Orientali. Mari mossi o localmente molto mossi.