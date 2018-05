Meteo domani 3 maggio 2018: ancora maltempo con piogge diffuse su tutta Italia

Al Nord: Al mattino tempo instabile su Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna, vpiù asciutto altrove ma con cieli generalmente nuvolosi. Al pomeriggio tempo in peggioramento su tutte le regioni con piogge e pioviggini diffuse. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile su tutti i settori con precipitazioni anche intense soprattutto sull’Emilia Romagna. Temperature minime e massime stazionarie o in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti Settentrionali. Mari molto mossi o localmente agitati.