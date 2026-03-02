Meteo domani 3 marzo: tempo per lo più stabile in Italia ma con addensamenti anche bassi e compatti

Situazione sinottica europea Promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centro-orientale e massimi al suolo intorno a 1030 hPa sul Mare del Nord. Blanda circolazione depressionaria con aria fresca in quota che si muove sull’Europa centrale. Profonde e vaste strutture depressionarie in movimento alle latitudini più elevate con valori minimi di pressione al suolo intorno a 965 hPa nei pressi dell’Islanda.

Previsioni meteo per domani, 3 marzo

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con molte nuvole anche basse e compatte su coste e pianure con deboli piogge sulla Liguria, maggiori schiarite altrove. Al pomeriggio poche variazioni con tempo stabile e nuvolosità in diradamento, isolati fenomeni su Alpi orientali e Appennino. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nebbie e nubi basse specie sulla Pianura Padana. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 3 marzo

Al Centro: Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni tra cieli soleggiati e locali addensamenti bassi specie sulle coste. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo tra sole prevalente ed ancora locali addensamenti, isolati fenomeni sui rilevi interni. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con molte nuvole, anche basse e compatte. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 3 marzo

Al Sud e sulle Isole: Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con nubi sparse alternate a schiarite. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con tempo asciutto e cieli poco nuvolosi. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con nuvolosità in aumento. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.