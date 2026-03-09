Meteo Roma – Instabilità in aumento con possibili acquazzoni e temporali soprattutto nelle ore pomeridiane

Situazione meteo a scala nazionale

Buon inizio settimana cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla presenza di un campo altopressorio alto e livellato attorno ai 1025 hPa, ma in fase di cedimento specie nei prossimi giorni. Questo porta un aumento dell’instabilità a prevalente ciclo diurno in un contesto climatico mite. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Meteo Roma lunedì 9 marzo

Alta pressione oramai in fase di indebolimento portando molte nubi durante la giornata sul Lazio, a cui potranno essere associati acquazzoni e temporali nel corso del pomeriggio, specie sui settori interni della regione, ma con rovesci attesi anche sulla Capitale. Miglioramento serale con generale attenuazione dei fenomeni. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +11/+12°C di minima ed i +15/+16°C di massima.

Meteo Roma martedì 10 marzo

Anche la giornata di domani sarà caratterizzata da instabilità termo-convettiva sul Lazio, con tempo più asciutto al mattino ma con molti disturbi nuvolosi e nel pomeriggio di nuovo sviluppo di acquazzoni e temporali nelle zone interne, questa volta meno probabili su Roma. Fenomeni comunque in esaurimento dalla serata. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +19/+10°C di minima ed i +17/+18°C di massima.

Settimana con maggiore instabilità, specie di stampo pomeridiano

La settimana proseguirà con instabilità in accentuazione specie sui settori interni con possibili acquazzoni e temporali nelle ore pomeridiane. Possibile peggioramento organizzato invece nel weekend, ma ancora incerta la distribuzione delle precipitazioni.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma a tratti instabile con possibili fenomeni pomeridiani.