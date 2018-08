Meteo domani 30 agosto 2018: lieve cedimento dell’ Anticiclone e possibili temporali pomeridiani sui rilievi

Al Nord: Al mattino ampi spazi di sereno su tutte le regioni con tempo stabile, locali addensamenti solo sull’arco alpino. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi e sugli Appennini con acquazzoni e temporali localmente intensi, tempo asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata ancora fenomeni sull’arco alpino e sulle zone limitrofe orientali, tempo stabile sugli altri settori con nubi sparse. Temperature minime in rialzo e massime stazionarie o in calo. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.