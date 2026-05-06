Meteo domani 7 maggio: tempo a tratti instabile in Italia con nuvolosità e delle piogge su alcune regioni

Situazione sinottica europea Flusso perturbato che si muove tra Atlantico ed Europa centro-occidentale con diversi minimi di pressione suolo fino a 1000 hPa tra Islanda e Scandinavia e con una saccatura in estensione verso le Azzorre con minimo al suolo di circa 1005 hPa. Correnti umide che scorrono sul Mediterraneo ma con temporaneo aumento del campo barico rendendo più stabili le condizioni meteo sull’Italia anche se ancora con delle piogge. Promontorio anticiclonico che dalla Libia si estende verso l’Europa orientale.

Previsioni meteo per domani, 7 maggio

Al Nord: Al mattino cieli poco o irregolarmente coperti con qualche piovasco tra Piemonte e Lombardia. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi alpini e sulla Liguria, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 7 maggio

Al Centro: Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con precipitazioni sparse tra Marche e Abruzzo. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata e in nottata attesi cieli coperti ovunque con ancora qualche piovasco sulle regioni del medio Adriatico. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 7 maggio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni con locali piogge sulla Puglia. Al pomeriggio tempo più asciutto con qualche pioggia sulla Sardegna. In serata e in nottata molte nubi in transito con un graduale peggioramento a partire da Sicilia, Calabria e Basilicata. Temperature minime stabili o in calo e massime in rialzo. Venti moderati dai quadranti orientali. Mari molto mossi o agitati.

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