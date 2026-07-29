Meteo domani 30 luglio: condizioni di tempo stabile e con temperature in rialzo su tutta l’Italia

Situazione sinottica europea Struttura depressionaria tra Islanda, Isole Britanniche e Scandinavia con un minimo di pressione al suolo intorno a 1000 hPa e aria più fredda al suo interno. Tra Mediterraneo occidentale ed Europa orientale si espande invece un campo di alta pressione con massimi al suolo fino a 1020 hPa e che trasporta aria molto calda di estrazione africana.

Previsioni meteo per domani, 30 luglio

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con nubi sparse e ampie schiarite. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli poco nuvolosi. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari da poco mossi a quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 30 luglio

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto su tutti i settori e cieli in prevalenza sereni. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 30 luglio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con ampi spazi di sereno su tutte le regioni. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi, locali acquazzoni sulla Calabria. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

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