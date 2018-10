Meteo domani 30 ottobre: tempo in graduale miglioramento in Italia con residue piogge al centro-nord, temperature in calo.

Meteo domani 30 ottobre 2018: piogge più deboli e localizzate in Italia, neve in montagna – 29 Ottobre 2018 – Vasta e intensa area depressionaria sul Mediterraneo centro-occidentale con un minimo depressionario al suolo intorno a 990 hPa il risale lungo le coste tirreniche fino al mar Ligure e genera condizioni di marcato maltempo in Italia. Campo di alta pressione sulla Scandinavia con valori massimi al livello del mare superiori ai 1030 hPa, mentre un secondo anticiclone è presente sull’ oceano Atlantico con valori massimi fino a 1035 hPa.