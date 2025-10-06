Meteo domani 7 ottobre: anticiclone in rimonta con tempo stabile in Italia, solo residue piogge

Al Sud e sulle Isole: Al mattino locali piogge su Molise e Puglia, più asciutto altrove con sole prevalente. Al pomeriggio instabilità in aumento sui settori interni Peninsulari con locali piogge o acquazzoni, ampie schiarite altrove. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.