Meteo domani 7 ottobre: anticiclone in rimonta con tempo stabile in Italia, solo residue piogge

Situazione sinottica europea
Alta pressione che si espande sui settori centro-occidentali del continente con valori al suolo fino a 1025 hPa sulla Germania. Sui settori dell’Europa orientale una saccatura depressionaria, colma di aria fredda, si allunga invece fin sui Balcani, portando residui fenomeni anche sull’Italia. Vasto e profondo vortice depressionario anche sull’Islanda con minimo al suolo intorno a 960 hPa.
Previsioni meteo per domani, 7 ottobre
Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con ciel sereni o poco nuvolosi, isolati fenomeni sulle Alpi orientali. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con solo qualche velatura in transito. In serata e nottata nuvolosità in generale aumento al Nord-Ovest ma con tempo asciutto, ampie schiarite altrove. Temperature minime stabili e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.
Previsioni meteo per domani, 7 ottobre
Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, isolati fenomeni sull’Abruzzo. Al pomeriggio poche variazioni con ampie schiarite ovunque. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 7 ottobre
Al Sud e sulle Isole: Al mattino locali piogge su Molise e Puglia, più asciutto altrove con sole prevalente. Al pomeriggio instabilità in aumento sui settori interni Peninsulari con locali piogge o acquazzoni, ampie schiarite altrove. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.
