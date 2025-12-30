Meteo domani 31 dicembre: ultimo giorno dell’anno con clima freddo ma poche piogge in Italia

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge tra Calabria e Sicilia e sulle coste della Sardegna. asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Al pomeriggio ancora piogge sui medesimi settori, prevalentemente soleggiati sulle altre regioni. Tra la serata e la notte tempo in miglioramento anche tra Calabria e Isole Maggiori, salvo dei fenomeni residui. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.