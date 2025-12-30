Meteo domani 31 dicembre: ultimo giorno dell’anno con clima freddo ma poche piogge in Italia

Situazione sinottica europea
Alta pressione tra Groenlandia e Isole Britanniche con valori al suolo intorno a 1030 hPa, più a sud una circolazione depressionaria con valori intorno a 1000 hPa si muove sulle Isole Azzorre. Lobo del vortice polare verso Europa orientale e Balcani con valori di pressione al suolo fino a 990 hPa. Aria fredda raggiunge anche il Mediterraneo centrale portando un calo delle temperature.
Previsioni meteo per domani, 31 dicembre
Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con addensamenti bassi in Pianura Padana e sole prevalente altrove. Al pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati ed ancora qualche addensamento basso su coste e pianure. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e degli addensamenti bassi al Nord-Ovest. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.
Previsioni meteo per domani, 31 dicembre
Al Centro: Tempo stabile al mattino su tutte le regioni ma con molti addensamenti, maggiori schiarite tra Toscana e Umbria. Al pomeriggio attese ampie schiarite con cieli per lo più soleggiati. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutti i settori. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.
Previsioni meteo per domani, 31 dicembre
Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge tra Calabria e Sicilia e sulle coste della Sardegna. asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Al pomeriggio ancora piogge sui medesimi settori, prevalentemente soleggiati sulle altre regioni. Tra la serata e la notte tempo in miglioramento anche tra Calabria e Isole Maggiori, salvo dei fenomeni residui. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.
