Meteo domani 4 agosto: sole e temperature sopra le medie in Italia ma possibilità di temporali pomeridiani

Situazione sinottica europea Saccatura depressionaria che si allunga verso il nord Atlantico con un minimo di pressione al suolo intorno a 1005 hPa che si muove sulle Isole Britanniche. Tra Mediterraneo centro-occidentale ed Europa orientale resta invece una vasta area dominata dall’anticiclone Africano che porta temperature ben al di sopra delle medie del periodo. Alta pressione anche in Atlantico con massimi intorno a 1025 hPa a nord delle Isole Azzorre.

Previsioni meteo per domani, 4 agosto

Al Nord: Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali in sviluppo sulle Alpi e locali fenomeni anche in Appennino, variabilità asciutta altrove. Tra la serata e la notte tempo in miglioramento con residue piogge solo sulle Alpi occidentali. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 4 agosto

Al Centro: Al mattino stabilità diffusa su tutte le regioni con sole prevalente ovunque. Al pomeriggio attesa un po’ di instabilità termo-convettiva nelle zone interne con possibili acquazzoni specie in Appennino, ancora soleggiato altrove. In serata tempo di nuovo asciutto su tutti i settori con schiarite. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 4 agosto

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio isolati fenomeni possibili in Appennino e sulle zone interne della Sicilia, soleggiato altrove. In serata ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

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