Meteo Milano – Tempo estivo con caldo intenso, ma anche qualche temporale sulle Alpi

Situazione meteo a scala nazionale

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla presenza di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale con caldo intenso su tutta l’Italia, ma con infiltrazioni umide in quota responsabili anche di qualche disturbo. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano oggi

Giornata odierna al via con una mattinata incerta sulla Lombardia centro-settentrionale con piogge e temporali sui settori alpini e prealpini, più asciutto su Milano. Situazione meteorologica che nel corso del pomeriggio vedrà tempo più stabile con ampio soleggiamento sui settori di pianura e su Milano. Stellato nottetempo. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Caldo intenso con valori compresi tra +24/+25°C di minima ed i +35/+36°C di massima.

Meteo Milano domani

Giornata di lunedì nel complesso estiva su Milano con tanto sole al mattino e primo pomeriggio, poi qualche disturbo a ciclo diurno potrà prendere forma sui settori alpini, in rapido dissolvimento serale. Temperature in lieve aumento e comprese tra +25/+26°C di minima ed i +36/+37°C di massima.

Caldo no stop, ma con qualche temporale sulle Alpi

Alta pressione che non mollerà la presa nemmeno durante la prossima settimana con tempo estivo sulla capitale e qualche temporale di calore atteso durante il pomeriggio sui settori alpini e prealpini. Situazione meteo che vedrà insistere il caldo intenso per tutta la settimana con massime superiori ai +35°C.

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