Meteo domani 3 agosto – Instabilità in aumento sulle zone interne, con piogge e temporali

Situazione sinottica europea Vasta circolazione depressionaria presente tra Islanda e Scandinavia con un minimo di pressione al suolo intorno a 1000 hPa e aria più fredda al suo interno. Tra Mediterraneo occidentale ed Europa orientale si espande invece un campo di alta pressione con massimi al suolo fino a 1015 hPa e che trasporta aria molto calda di estrazione africana, favorita anche dall’estensione dell’arare di bassa pressione fin sul basso Atlantico.

Previsioni meteo per domani, 3 agosto

Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni, qualche innocuo addensamento sul Trentino-Alto Adige e sulla Liguria. Al pomeriggio instabilità in aumento sull’arco alpino e sull’appennino settentrionale. Residue piogge tra Lombardia e Piemonte, migliora nella notte con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 3 agosto

Al Centro: Al mattino cieli sereni su tutti i settori. Al pomeriggio temporali localizzati sull’Umbria e sull’Abruzzo, fenomeni sparsi sul Lazio con interessamento dell’area di Viterbo; più asciutto su Toscana e Marche con innocui addensamenti pomeridiani. In serata tempo in miglioramento con residua nuvolosità sul versante adriatico, asciutto altrove. Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 3 agosto

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile ovunque con cieli sereni. Al pomeriggio instabilità in sviluppo a partire dalle zone interne con temporali a carattere sparso su Campania, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia; tempo asciutto sulla Puglia e sulla Sardegna. In serata rapido miglioramento con ampie schiarite su tutti i settori. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

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