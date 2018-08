Meteo domani 5 agosto 2018: tempo diffusamente instabile al Sud, migliora sulle regioni centro-settentrionali

Al Centro: Al mattino condizioni di generale stabilità con ampie schiarite alternate a qualche nube sparsa. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne di Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo, più asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata fenomeni in esaurimento con ampi spazi di sereno alternati a qualche addensamento sparso anche compatto. Temperature minime in leggero calo e massime stazionarie o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.