Meteo domani 5 dicembre: tempo miglioramento in Italia ma con residui fenomeni su alcune regioni

Situazione sinottica europea

Circolazione depressionaria con aria più fredda che si allunga sull’Europa occidentale e sull’Atlantico, mentre sul Mediterraneo rimonta un piccolo promontorio anticiclonico che porta maggiore stabilità in Italia. Anticiclone delle Azzorre in espansione verso nord con massimi al suolo intorno a 1035 hPa verso l’Islanda. Profondo vortice depressionario invece nei pressi delle Isole Azzorre con valori fino a 1000 hPa. Vasto anticiclone anche tra Scandinavia e Russia con massimi al suolo intorno a 1040 hPa e robusto anticiclone sulla Groenlandia con valori al suolo fino a 1060 hPa.

Previsioni meteo per domani, 5 dicembre

Al Nord: Al mattino piogge sparse su gran parte delle regioni con neve oltre i 1000-1300 metri. Al pomeriggio ancora fenomeni al Nord-Est, asciutto ma con cieli nuvolosi altrove. In serata residui fenomeni sul Friuli, asciutto altrove con schiarite in arrivo da ovest. Temperature minime in lieve calo e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino piogge sparse su Toscana, Umbria e Alto Lazio, variabilità asciutta altrove con schiarite sui settori adriatici. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata residue precipitazioni nelle zone interne, asciutto altrove con nuvolosità irregolare in transito. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto asciutto con cieli nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti in Sardegna. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con con cieli poco nuvolosi. In serata tempo asciutto con velature in transito e locali addensamenti sulla Puglia. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

