Meteo domani 5 Febbraio 2018: possibili nevicate a bassa quota al Nord Italia mentre sui settori occidentali del Centro Sud peggiora dalla serata.

Meteo Domani 5 Febbraio 2018: neve a bassa quota al Nord Ovest, più stabile altrove – 04 febbraio 2018 – Aria molto fredda in discesa dalle alte latitudini arriva a lambire Francia e Penisola Iberica, dando vita ad un minimo di bassa pressione in approfondimento sul Mediterraneo occidentale. Tempo instabile e freddo anche sull’Italia, specie al Nord Ovest, dove sono attese nevicate a bassa quota, mentre sui settori occidentali del Centro Sud peggiorerà in serata sotto gli effetti di tale vortice depressionario. L’anticiclone delle Azzorre si trova in pieno oceano Atlantico con valori di pressione al suolo in ulteriore aumento fino a 1045 hPa, allungandosi fin verso la Scandivavia. […]

