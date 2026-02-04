Meteo domani 5 febbraio: tempo in miglioramento in Italia salvo residui fenomeni, ma con maltempo alle porte

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con precipitazioni sparse tra Campania, Puglia e Calabria, sereno o poco nuvoloso sulle Isole. Al pomeriggio isolati piovaschi sulle coste della Campania e sulla Puglia, coperto su Sardegna e Sicilia. In serata peggiora dapprima sulla Sardegna con piogge sparse; nella notte fenomeni anche su Campania e Molise. Temperature minime in rialzo e massime stazionarie o in lieve calo. Venti moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.