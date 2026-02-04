Questo sito contribuisce alla audience di Il Messaggero

Mercoledì 4 Febbraio
Meteo domani 5 febbraio: tempo in miglioramento in Italia salvo residui fenomeni, ma con maltempo alle porte

di Cristiano Caparbi

Previsioni meteo in Italia per domani 5 febbraio: saccatura depressionaria si sposta verso i Balcani lasciando spazio ad un miglioramento, ma un nuovo impulso instabile si avvicina da ovest

Situazione sinottica europea

Profonda e vasta struttura depressionaria che si muove tra Atlantico ed Europa occidentale con diversi minimi di pressione al suolo profondi fino a 970 hPa. Una saccatura depressionaria di sposta dal Mediterraneo centrale verso i Balcani, lasciando spazio ad un temporaneo miglioramento delle condizioni meteo sull’Italia. Campo di alta pressione con massimi fino a 1025 hPa che si estende tra Mar di Norvegia, Scandinavia e Russia occidentale.

Previsioni meteo per domani, 5 febbraio

Al Nord: Al mattino nuvolosità compatta sulle regioni di nord-est con precipitazioni sparse su Alpi e Prealpi, con neve dai 1000 metri. Al pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi, con ancora nubi compatte a nord-est. In serata nuvolosità medio-alta in transito ma senza fenomeni associati; peggiora a partire dai settori nord-occidentali nella notte.  Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 5 febbraio

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare in transito sulle regioni Adriatiche e su Toscana e Umbria, schiarite sul Lazio. Al pomeriggio velature in transito ovunque, senza fenomeni associati. In serata nuvolosità in progressivo aumento da ovest; peggiora nella notte con acquazzoni e temporali; neve in Appennino dai 1500 metri circa. Temperature minime in rialzo e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 5 febbraio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con precipitazioni sparse tra Campania, Puglia e Calabria, sereno o poco nuvoloso sulle Isole. Al pomeriggio isolati piovaschi sulle coste della Campania e sulla Puglia, coperto su Sardegna e Sicilia. In serata peggiora dapprima sulla Sardegna con piogge sparse; nella notte fenomeni anche su Campania e Molise. Temperature minime in rialzo e massime stazionarie o in lieve calo. Venti moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.

Cristiano Caparbi

Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.

