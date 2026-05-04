Meteo domani 5 maggio: correnti perturbate sul Mediterraneo portano nuvole e piogge su diverse regioni

Situazione sinottica europea Una vasta struttura depressionaria è presente sulla Scandinavia con un minimo al suolo intorno a 990 hPa e muove una saccatura sui settori occidentali del continente, che andrà poi ad interessare anche l’Italia. Sui settori orientali del Mediterraneo è invece ancora presente un promontorio anticiclonico con valori al suolo intorno a 1020 hPa. Alta pressione anche sull’Atlantico con massimi intorno a 1030 hPa sulle Isole Azzorre.

Previsioni meteo per domani, 5 maggio

Al Nord: Al mattino condizioni di tempo instabile su tutte le regioni con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni, più intensi al Nord-Ovest. Al pomeriggio poche variazioni con cieli nuvolosi e precipitazioni sparse, specie su Alpi e alte pianure. In serata e nottata condizioni di tempo più asciutto salvo deboli piogge su Liguria, Lombardia e Nord-Est. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari da poco mossi a mossi.

Previsioni meteo per domani, 5 maggio

Al Centro: Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con nuvole associate a piogge e acquazzoni, specie su Toscana, Umbria e Lazio. Nel pomeriggio ancora fenomeni sui settori tirrenici, variabilità asciutta altrove. In serata e nottata maltempo che insiste con nuove precipitazioni in arrivo soprattutto su Toscana e Lazio. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 5 maggio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni ma con molte nuvole in transito, deboli piogge su Campania e Sardegna. Al pomeriggio ancora piogge sparse sulla Sardegna, asciutto altrove ma con cieli nuvolosi. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con molte nuvole in transito. Temperature minime e massime in generale rialzo. Venti moderati dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

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