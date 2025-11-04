Meteo domani 5 novembre: prosegue la fase di tempo stabile e soleggiato sull’Italia, attenzione alle nebbie

Situazione sinottica europea Alta pressione che si estende tra il Mediterraneo centro-occidentale e l’Europa orientale con massimi al suolo intorno a 1025 hPa. Condizioni di tempo stabile in Italia ma con foschie e nebbie su alcune regioni. Saccatura depressionaria che si avvicina invece all’Europa occidentale con un minimo al suolo intorno a 995 hPa. Struttura depressionaria anche a nord della Scandinavia con minimo di 990 hPa.

Al Nord: Al mattino tempo stabile con sole prevalente, ma anche nebbie e foschie sulla Pianura Padana. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati su tutti i settori. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e nuova formazione di nebbie e foschie sulle pianure. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con sole prevalente. Al pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, salvo qualche disturbo sulla Sicilia ed addensamenti bassi sulle vallate interne. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli soleggiati. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e nuovi addensamenti sulle vallate interne. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

