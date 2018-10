Meteo domani 5 ottobre 2018: piogge non solo al sud ma anche al centro Italia al pomeriggio e in serata o nottata al nord.

Meteo domani 5 ottobre 2018: peggiora il tempo al centro e in serata anche al nord Italia – 4 Ottobre 2018 – Una goccia di aria fredda in quota si è isolata tra Tunisia e Isole Maggiori portando condizioni di maltempo al Sud Italia dove non mancheranno temporali e locali nubifragi. Anticiclone delle Azzorre sull’Europa occidentale con valori massimi di pressione al suolo intorno a 1030 hPa sul canale della Manica. Minimo di bassa pressione intorno a 1015 hPa invece sulle Isole Azzorre. Diversi minimi depressionari scorrono alle alte latitudini con valori di pressione al suolo fino a 1000 hPa nei pressi dell’Islanda e 995 hPa sulle Repubbliche Baltiche.