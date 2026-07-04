Meteo – Estate avanti tutta senza eccessi per inizio settimana, con qualche temporale pomeridiano: i dettagli

Stabilità e bel tempo in tutto il Paese

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risentono della nuova spinta di un campo di Alta pressione di origine afroazzorriana sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale che, dopo le residuali e isolate piogge che hanno coinvolto fino alle primissime ore del mattino le aree tirreniche della Sicilia e della Calabria, hanno lasciato spazio a generale stabilità e bel tempo, con temperature che peraltro subiscono mediamente un lieve e nuovo aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Prossime ore con tempo stabile e asciutto in Italia

Nel corso delle prossime ore l’Alta pressione di matrice afroazzorriana stazionerà sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale continuando ad assicurare condizioni meteo di generale stabilità e bel tempo, con cieli cioè pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Anche le temperature, in questo contesto, confermeranno mediamente un lieve e nuovo aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, con clima estivo senza eccessi.

Prosieguo del Weekend vedrà lo sviluppo di isolati temporali pomeridiani

Nonostante non siano attese grosse variazioni sul fronte sinottico, il prosieguo del Weekend vedrà sempre condizioni meteo in netta prevalenza stabili e asciutte, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, con qualche isolato temporale pomeridiano che, tuttavia, si genererà sulle Alpi nordorientali e sull’Appennino Tosco-Emiliano, prima di esaurirsi comunque in serata, con l’avanzamento di rinnovate schiarite. Il clima resta estivo, ma senza eccessi.

Temporali pomeridiani in lieve espansione ad inizio settimana prossima

L’inizio della prossima settimana vedrà sempre un campo di Alta pressione di origine afroazzorriana prevalere sull’intero bacino del Mediterraneo centro-occidentale, con cieli in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Temporali pomeridiani potranno tuttavia lievemente estendersi e svilupparsi anche sull’Appennino centrale, prima di un miglioramento atteso nelle ore serali. Le temperature, in questo contesto, non subiranno ancora significative variazioni, attestandosi leggermente oltre la media di riferimento.

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