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Meteo Milano – Stabilità sino a metà settimana, poi nuovo peggioramento; le previsioni

di Davide Gallicchio

Meteo Milano - Stabilità sino a metà settimana, poi nuovo peggioramento; le previsioni

Meteo Milano – Stabilità sino a metà settimana, poi nuovo peggioramento; le previsioni
Previsioni meteo per Milano

Meteo Milano, la situazione

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata da una circolazione orientale in accentuazione nella giornata odierna. Atteso un graduale aumento dell’instabilità su parte d’Italia con calo termico, più stabile al nord. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano

Meteo Milano domenica 22 marzo

Giornata di domenica caratterizzata da una mattinata grigia su Milano, ma con tempo asciutto. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio e delle ore serali con molte nubi in transito, ma con tempo asciutto. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature in lieve calo e comprese tra +8/+9°C di minima ed i +13/+14°C di massima.

Meteo Milano lunedì 23 marzo

La settimana inizierà con una giornata di lunedì stabile su Milano con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Durante il pomeriggio stabilità che insisterà sul capoluogo lombardo, mentre qualche addensamento prenderà forma sui settori alpini e prealpini. Ampie schiarite nel corso della serata con cieli stellati nottetempo.  Temperature in  calo nei valori minimi, in aumento le massime e comprese tra +4/+5°C della notte ed i +15/+16°C del pomeriggio.

Stabilità sino a metà settimana, poi possibile peggioramento

Graduale aumento della pressione manterrà condizioni meteo stabili sulla Lombardia. Tra martedì e mercoledì atteso un maggior soleggiamento, poi possibile peggioramento tra giovedì e venerdì per la discesa di un nuovo impulso freddo, ma da confermare.

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Davide Gallicchio

Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.

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