Meteo domani 7 agosto 2018: possibili temporali pomeridiani specie sui settori interni centrali, sole al mattino e lungo le coste

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo generalmente stabile su tutte le regioni con sole prevalente, qualche addensamento anche compatto in Sardegna. Al pomeriggio cieli irregolarmente nuvolosi sia sui settori interni Peninsulari che sulla Sardegna con locali piogge, stabile altrove. In serata fenomeni in esaurimento con cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutti i settori, residue piogge in Sardegna e Calabria. Temperature minime in calo e massime in lieve rialzo. Venti deboli o moderati da Ovest. Mari poco mossi o localmente mossi.

a cura di Roberto Schiaroli.