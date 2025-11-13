Meteo Milano – Ancora tempo stabile tra oggi e domani, ma dal weekend torna il maltempo con possibili nubifragi

Meteo Milano, la situazione

Buon giovedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Promontorio anticiclonico disteso dal Mediterraneo fino all’Europa centro-orientale porta tempo stabile con sole ma anche nebbie e nubi basse sulle pianure. Nei prossimi giorni alta pressione in cedimento con tempo in peggioramento al Nord dal weekend. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano giovedì 13 novembre

Giornata odierna all’insegna del bel tempo su Milano e la Lombardia, con tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio, tra nebbie e nubi basse sui settori di pianura meridionali della regione e cieli soleggiati sugli altri settori. Locali foschie al primo mattino anche su Milano. Tra la serata e la notte non sono attese variazioni di rilievo con addensamenti bassi sulle pianure e cieli sereni o poco nuvolosi altrove. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature con lievi variazioni su Milano e comprese tra i +7/+8°C della notte ed i +13/+14°C del pomeriggio.

Meteo Milano domani venerdì 14 novembre

Anche la giornata di domani risulterà stabile sulla Lombardia, ma con un graduale aumento della nuvolosità. Al mattino ancora tra nebbie ed addensamenti bassi sulle pianure, specie quelle occidentali e meridionali e cieli sereni altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento da ovest ma senza fenomeni associati. Tra la serata e la notte nuvolosità in generale aumento con cieli per lo più nuvolosi su tutta la regione ed anche delle piogge in arrivo sulla Lombardia occidentale, Milano inclusa, con fenomeni localmente anche di medio-forte intensità specie tra Comasco e Varesotto. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine. Temperature in lieve rialzo su Milano e comprese tra i +9/+10°C della notte ed i +14/+15°C del pomeriggio.

Peggiora dal weekend sulla Lombardia

Come visto in precedenza, nei prossimi giorni atteso un cedimento dell’alta pressione. Tempo in peggioramento sulla Lombardia da sabato con piogge da isolate a sparse e peggioramento più organizzato atteso per domenica con piogge e temporali anche di forte intensità, localmente a carattere di nubifragio. Anche per la prossima settimana atteso ancora tempo instabile e con temperature in diminuzione.

