Meteo domani 7 settembre 2018: maltempo protagonista con acquazzoni e temporali sparsi in Italia da Nord a Sud.

Meteo Domani 7 Settembre 2018: acquazzoni e temporali sparsi in Italia – La piccola rimonta anticiclonica che ha mantenuto il tempo stabile in Italia ha ceduto il passo a correnti più fresche e instabili collegate ad una circolazione depressionaria presente sul Regno Unito. Giornata di maltempo dunque con piogge e acquazzoni anche a carattere di temporale specie al Centro Nord ma anche sulle regioni meridionali. Anticiclone delle Azzorre posizionato sull’oceano Atlantico con valori di pressione al suolo fino a 1020 hPa a Nord Est delle omonime Isole mentre un minimo depressionario con aria più fredda in quota è presente sull’Europa orientale. […]