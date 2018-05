Meteo domani 8 maggio 2018: piogge e temporali sparsi in Italia e localmente intensi

Al Nord: Al mattino locali piogge sul Piemonte, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio tempo instabile con piogge e temporali sparsi in formazione sui rilievi e poi in movimento anche verso le pianure, più asciutto sulle coste adriatiche. In serata ancora precipitazioni sparse su Alpi, Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto, asciutto altrove con nubi sparse. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli o moderati generalmente da ovest. Mari da poco mossi a mossi.