Meteo domani 8 marzo: tempo instabile in Italia con acquazzoni e temporali attesi su questi settori

Situazione sinottica europea Massimi dell’alta pressione fino a 1035 hPa sui settori orientali del continente e Mediterraneo centrale che resta scoperto con infiltrazioni di aria fresca in quota. Una circolazione depressionaria con goccia fredda in quota resta attiva sulla Penisola Iberica ma comunque in fase di assorbimento. Vasta e profonda struttura depressionaria tra Groenlandia e Islanda con minimi fino a 985 hPa. Anticiclone delle Azzorre nella sua sede naturale con massimi al suolo fino a 1030 hPa.

Previsioni meteo per domani, 8 marzo

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, banchi di nebbia e foschie sulla Pianura Padana. Al pomeriggio poche variazioni con tempo stabile e cieli per lo più soleggiati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nebbie e nubi basse su coste e pianure e nuvolosità in aumento al Nord-Ovest. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli dai quadranti orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con molta nuvolosità tra Lazio e Abruzzo e maggiori aperture altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento anche sulla bassa Toscana, locali piogge su settori interni tra Lazio e Abruzzo. In serata e in nottata nuvolosità in generale aumento con deboli precipitazioni sul Lazio e in Appennino con neve solo a quote medio alte e più asciutto altrove. Temperature minime stabili o in lieve calo e massime stazionarie. Venti deboli dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nubi sulle regioni peninsulari ma con tempo asciutto, soleggiato sulla Sicilia e qualche pioggia sulla Sardegna. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni sparsi sulla Sardegna e locali fenomeni anche lungo l’Appennino e settori interni della Sicilia. In serata e in nottata residui fenomeni tra Calabria e Basilicata, più asciutto altrove ma ancora molte nubi. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

