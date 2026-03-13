Meteo Torino – Stabilità ai ferri corti, forte peggioramento in arrivo nel Weekend con possibili temporali: le previsioni

Nuovo peggioramento in arrivo sull’alto Piemonte

In queste ore, mentre un miglioramento coinvolge la totalità del centro-sud, dove nel pomeriggio si erano attivati piogge e temporali localmente anche intensi, specie sulle zone più interne, un peggioramento avanza sull’alto Piemonte portando i primi rovesci e i primi fiocchi sul relativo settore alpino a partire dai 1.500/1.600 metri. Le condizioni meteo appaiono invece ancora relativamente stabili e asciutte a Torino, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

Nella giornata odierna le condizioni meteo a Torino sono rimaste relativamente stabili e asciutte, nonostante un graduale annuvolamento da questa mattina che sta portando i cieli questa sera a risultare particolarmente nuvolosi. In effetti, qualche rovescio potrebbe azionarsi già nel resto della serata, coerentemente con quanto avverrà in aree non distanti, con temperature che, in questo contesto, risultano quest’oggi comprese tra i +8°C di minima e i +18°C di massima circa.

Forte peggioramento in arrivo per domani con possibili temporali

Un forte e ulteriore peggioramento raggiungerà la città nella giornata di domani sabato 14 marzo, con l’esordio del Weekend, a causa dell’affondo di una saccatura depressionaria di origine polare marittima che determinerà piogge e temporali anche su altre zone dello stivale. I fenomeni potranno risultare a tratti intensi e a carattere temporalesco anche a Torino, dove le temperature subiranno pertanto una netta diminuzione sia nei valori minimi che, soprattutto, in quelli massimi.

Ancora rovesci in arrivo per domenica

Piogge e acquazzoni continueranno a coinvolgere ad intermittenza Torino anche nella giornata di domenica 15 marzo (soprattutto nella notte), con attenuazione dei fenomeni al mattino e breve pausa dal maltempo attesa nel pomeriggio. Qualche piovasco potrebbe tornare a coinvolgere il capoluogo piemontese in serata, con temperature che, anche in questo caso, subiranno un’ulteriore diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi, con clima più similarmente invernale che primaverile.

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