Meteo domani 15 marzo: vortice depressionario sul Mediterraneo che dispensa ancora maltempo

Situazione sinottica europea Un vortice depressionario colmo di aria più fredda di estrazione polare si muove sul Mediterraneo centrale con un minimo di pressione al suolo intorno a 1000 hPa tra Sardegna e Sicilia. Anticiclone delle Azzorre sul basso Atlantico con massimi al suolo intorno a 1030 hPa in corrispondenza delle omonime Isole. Vasta e profonda area depressionaria alle latitudini più elevata con un minimo di pressione al suolo intorno a 965 vicino l’Islanda.

Previsioni meteo per domani, 15 marzo

Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutti i settori con precipitazioni sparse specie su Alpi e regioni di Nord-Ovest, anche intense su quest’ultime con neve fino a 600-700 metri. Al pomeriggio instabilità con fenomeni soprattutto su Emilia Romagna e Triveneto, più asciutto altrove. In serata e in nottata tempo in graduale miglioramento con cieli nuvolosi e fenomeni in esaurimento. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 15 marzo

Al Centro: Al mattino nuvolosità in transito con piogge sparse sulle coste del versante tirrenico, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio poche variazioni con tempo per lo più asciutto ma con cieli irregolarmente nuvolosi. In serata e nottata peggiora con piogge e acquazzoni su Marche e Abruzzo, più asciutto altrove. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 15 marzo

Al Sud e sulle Isole: Al mattino maltempo su Sicilia e Sardegna con molte nuvole e precipitazioni anche intense, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni sulle Isole Maggiori ma maltempo in risalita anche verso i settori Peninsulari. In serata e in nottata tempo instabile o perturbato soprattutto su Campania, Basilicata e Calabria. Temperature minime in aumento e massime in lieve calo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali. Mari molto mossi o agitati.

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