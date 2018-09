Meteo domani 8 settembre 2018: acquazzoni e temporali soprattutto pomeridiani in Italia ad iniziare dai rilievi.

Meteo Domani 8 Settembre 2018: instabilità soprattutto pomeridiana in Italia – Tempo in miglioramento in Italia grazie ad una piccola rimonta anticiclonica sul Mediterraneo centro occidentale che allontana verso Est la blanda saccatura depressionaria responsabile del maltempo che ha portato acquazzoni e temporali negli ultimi giorni. Attenzione comunque che non mancheranno ancora temporali e acquazzoni soprattutto di stampo pomeridiano sui rilievi, con locali sconfinamenti verso l’Adriatico. Anticiclone delle Azzorre posizionato sull’oceano Atlantico con valori di pressione al suolo fino a 1020 hPa sulle omonime Isole mentre dei minimi depressionari scorrono alle alte latitudini. […]