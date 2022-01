METEO – Dopo il MALTEMPO del WEEKEND con NEVE a bassa quota torna l’ALTA PRESSIONE? Vediamo la TENDENZA

Peggioramento meteo in corso in Italia

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Dopo una lunga fase stabile con temperature sopra la media, le condizioni meteo stanno per cambiare in Italia. Infatti una struttura depressionaria situata sulla Scandinavia con pressione suolo fino a 985 hPa, pilota un fronte freddo che porterà maltempo invernale sulla Penisola Italiana, in particolare al Centro-Nord. Nella prima parte della giornata piogge e temporali interesseranno le regioni settentrionali con neve sulle Alpi a quote medie. Ma in serata il maltempo colpirà anche le regioni centrali, con neve a quote collinari su Alpi e Appennini settentrionali e fin quasi in pianura al Nord-Est, mentre sull’Appennino centrale tra la serata e la notte i fiocchi si spingeranno fin verso 1000 metri.

Maltempo residuo per l’Epifania e maltempo al Sud venerdì

Nella giornata di domani, festa dell’Epifania, le condizioni meteo tenderanno gradualmente a migliorare. Residuo maltempo durante la giornata sulle regioni centrali e l’Emilia Romagna, con neve in Appennino fino a quote piuttosto basse, ma con fenomeni in esaurimento entro il tardo pomeriggio. Maltempo invece in Sardegna a causa del transito di un nucleo freddo in quota, con neve sui rilievi fino a quote di bassa montagna. Qualche pioggia sporadica in arrivo anche al Sud. Ma nella giornata di venerdì è in arrivo un nuovo impulso freddo che dovrebbe interessare soprattutto le regioni meridionali, con neve sui rilievi fino a 1000-1300 metri di quota.

Possibile impulso polare per il weekend?

Gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli matematici continuano a confermare il possibile arrivo di un impulso freddo di natura polare marittima verso il Mediterraneo. Questo porterebbe maltempo invernale in Italia nella giornata di domenica, con neve fino a bassa quota al Centro-Nord e poi anche al Sud. Prima dell’arrivo dell’irruzione polare, nella giornata di sabato avremo invece condizioni meteo piuttosto stabili sulla Penisola Italiana soprattutto al Centro-Nord, mentre al Sud sarà possibile del residuo maltempo. Ma andiamo a vedere di seguito la tendenza meteo per la prossima settimana.

