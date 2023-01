Meteo – Dopo il maltempo, un miglioramento è in arrivo nelle prossime ore con fenomeni residui: i dettagli

Fase perturbata dalla seconda parte di domenica

La progressione di una saccatura di origine polare marittima verso il Mediterraneo centrale a partire dalla seconda parte della giornata di domenica ha aperto una parentesi invernale sulla nostra Penisola, con piogge, temporali e anche nevicate che hanno interessato la montagna e, in alcuni casi, anche l’alta collina. Già in queste ore è tuttavia in atto un miglioramento delle condizioni meteo, con fenomeni meno diffusi e meno intensi e tale tendenza, come vedremo nel presente editoriale, verrà sostanzialmente confermata nelle prossime ore.

Temperature in calo generale

Al netto di un peggioramento delle condizioni meteo che si è osservato negli ultimi giorni sulla nostra Pensiola, esso è accompagnato da correnti più fredde di stampo polare marittimo che hanno portato ovviamente qualche risvolto anche sotto l’aspetto delle temperature, osservate in calo praticamente ovunque. Tale calo ha peraltro reso possibile l’abbassamento della quota neve ad altitudini, talvolta, collinari.

Prossime ore verso un miglioramento in un contesto ancora localmente perturbato

Nel corso delle prossime ore lo scivolamento verso est della perturbazione determinerà un miglioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Tuttavia, si manterranno ancora attivi dei residuali nuclei di maltempo sullo stivale, come vedremo nel prossimo paragrafo. Le temperature appariranno stazionarie o in calo rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Qualche rovescio plausibile ancora sulla Sicilia tirrenica e Puglia meridionale

Nonostante un miglioramento delle condizioni meteo generale che riporterà la stabilità sulla maggior parte della nostra Penisola, il tempo rimarrà settorialmente ancora perturbato in Italia, con fenomenologia residua: qualche rovescio potrebbe infatti ancora interessare le aree tirreniche della Sicilia e quelle più meridionali della Puglia, con precipitazioni perlopiù deboli o moderate. Altrove l’assenza di fenomeni coinciderà con l’avanzamento di schiarite.

